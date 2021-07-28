Тихановская пожалела об отъезде из Белоруссии

Решение покинуть Белоруссию после президентских выборов в августе 2020 года было ошибкой, которая отчасти привела протестующих к неудаче. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

По словам политика, хотя у истории и нет сослагательного наклонения, решение об отъезде в разгар демонстраций было неправильным. При этом она отметила, что и сами белорусы тогда не были готовы к массовым акциям, не создали никаких координационных структур, не разработали четкого плана действий.

«Это же все вышло хаотично, это все вышло от сердца, от той боли, которую режим причинил после 9 августа. Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно», — пожалела бывший кандидат в президенты.

Ранее Тихановская рассказала об итогах своего визита в Вашингтон. Она заявила, что так и не получила четкого ответа от американского руководства насчет введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и связанных с ним экономических структур.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Большинство лидеров протеста бежали за границу, оставшиеся были арестованы и обвинены в попытке совершить государственный переворот. Лукашенко счел антиправительственные выступления вмешательством со стороны западных стран. Евросоюз, США и Великобритания ответили персональными и экономическими санкциями.