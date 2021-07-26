Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась о возможном применении российских войск в Белоруссии. Ее слова на митинге в Нью-Йорке передает РИА Новости.

«Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза», — ответила она на вопрос об опасениях насчет возможного применения российских войск против оппозиции в Белоруссии.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер. В белорусском МИД визит бывшего кандидата в президенты назвали туристической поездкой.

В сентябре прошлого года Светлана Тихановская сделала похожее заявление. Тогда она также сказала, что не ожидает ввода российских войск в страну.