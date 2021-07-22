Белоруссия назвала визит Тихановской в США туристической поездкой

Визит бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в США является не более чем туристической поездкой, оплаченной за счет средств американских налогоплательщиков. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз, слова которого приводит РИА Новости.

По словам дипломата, американское правительство повело себя лицемерно, поддерживая демократические устремления белорусского общества на фоне введенных санкций. Он назвал такие визиты бессмысленными по своей сути и не оказывающими влияние на политику белорусских властей. «Это внутреннее дело властей США, для кого и с какой целью устраивать бессмысленные двухнедельные вояжи и инсценированные спектакли перед камерами», — заявил Глаз.

Он добавил, что встречи Тихановской с представителями администрации американского президента по определению не могут носить официальный характер, а Белоруссия контактирует с Госдепартаментом и другими правительственными структурами США исключительно через своих официальных представителей.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер.

В ходе визита были затронуты вопросы усиления санкционного давления на режим президента Белоруссии Александра Лукашенко, увеличения пакета помощи репрессированным белорусским гражданам и журналистам, а также наказания всех причастных к политическим преступлениям в стране.