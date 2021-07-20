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Тихановская подвела итоги встречи с главой Госдепа

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Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в эфире телеканала CNN подвела итоги встречи с главой Госдепартамента США.

По ее словам, в Вашингтоне дали понять, что в ближайшем будущем «последуют решительные шаги» в адрес нынешнего руководства Белоруссии. Она не уточнила, в чем конкретно будут заключаться эти шаги, но подчеркнула, что попросила власти США «не медлить с введением санкций против режима» Александра Лукашенко.

«В краткосрочной перспективе это может быть болезненно, но люди [в Белоруссии] сейчас страдают из-за режима, а не из-за санкций», — сказала лидер белорусской оппозиции.

В Telegram-канале Тихановской говорится, что в Вашингтоне она общалась с госсекретарем Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепартамента Дереком Шолле. В частности, на встрече оппозиционер попросила американскую сторону принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и усилить экономическое давление на Лукашенко, синхронизировав действия с ЕС, Великобританией и Канадой.

Тихановская прибыла в Вашингтон 18 июля и пробудет там до 23 июля, а затем с рабочими поездками она отправится в Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Оппозиционер уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в США и поблагодарила их за поддержку в борьбе с режимом Лукашенко.

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