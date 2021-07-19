Тихановская заявила о желании диалога с Россией

Тихановская заявила, что хочет диалога с Россией, но не знает, встретится ли с Путиным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью изданию National Interest заявила, что желает диалога с Россией. Однако она не знает, встретится ли когда-нибудь с российским лидером Владимиром Путиным.

Лидер оппозиции подчеркнула, что Россия и Белоруссия всегда имели тесные связи. «Мы не ищем врагов», — добавила она.

Тихановская выразила надежду, что администрация лидера США Джо Байдена поддержит оппозицию и поможет демократизировать республику. «С помощью Байдена мы победим», — заключила экс-кандидат в президенты.

Ранее Светлана Тихановская исключила свое участие в следующих выборах президента Белоруссии, поскольку «обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию». По ее словам, в Белоруссии есть много профессиональных менеджеров, которые организуют это лучше, а она может работать с новым главой государства.

Лидер оппозиции заявила о планах встретиться с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном во время поездки в Вашингтон. Лидер оппозиции выразила надежду, что Соединенные Штаты возьмут на себя роль посредника в переговорах с белорусскими властями.

