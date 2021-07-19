В Белом доме прокомментировали возможность встречи Байдена и Тихановской

В Белом доме прокомментировали возможность встречи главы США Джо Байдена и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом рассказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, в графике Байдена отсутствует встреча с Тихановской. Псаки отметила, что при этом лидер белорусской оппозиции будет встречаться с различными представителями администрации США высокого ранга, пока она находится в стране.

На 20 июля у Тихановской запланирована встреча с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Белом доме для обсуждения политического кризиса в Белоруссии.

18 июля Тихановская прибыла в Вашингтон и пробудет там до 23 июля, а затем с рабочими поездками отправится в Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Она уже встретилась с представителями белорусской диаспоры в США и поблагодарила их за поддержку в борьбе с режимом Лукашенко.