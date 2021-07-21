США пообещали Тихановской продолжить вводить санкции против Минска

США продолжат привлекать власти Белоруссии к ответственности путем введения новых санкций. Такое обещание лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской сделал советник президента США по Нацбезопасности Джейк Салливан по итогам встречи, о чем говорится в распространенном на сайте Белого дома пресс-релизе.

«Господин Салливан выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции <...> в борьбе за демократию и права человека. США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», — говорится в документе.

Сообщается также, что Салливан подтвердил требование администрации Байдена о проведении в Белоруссии заслуживающего доверия международного расследования событий 23 мая, когда в Минске был посажен самолет авиакомпании Ryanair, о незамедлительном освобождении политических заключенных и вступлении в диалог с оппозицией, а также о проведении в республике свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. А 20 июля в интервью CNN она рассказала об итогах беседы с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном