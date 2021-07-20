Лукашенко рассказал о проблемах из-за санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу сохранить до конца года ВВП страны на уровне 3,5 процента, несмотря на западные санкции, передает БелТА.

Он отметил, что санкции создают некоторые проблемы. Так, у некоторых белорусских предприятий возникли трудности с закупкой комплектующих в Европе. Лукашенко уверен, что более активные темпы импортозамещения позволили бы стране избежать подобных ситуаций.

«Какие бы ни были проблемы и сложности, эти санкции не должны повлиять на развитие нашей страны. Как имеем 3,5 процента ВВП по полугодию, так должны выдержать и до конца года. Да, очень сложно, да, трудно. Главная задача, как на фронте, — выстоять и победить», — сказал президент Белоруссии.

Он отметил также, что страна продает половину производимого. «На тех рынках против нас санкции не ввели», — добавил Лукашенко.

Ущерб Белоруссии от финансовых и торговых санкций Запада едва ли будет выше трех процентов ВВП. Об этом ранее заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Ущерб от них Минск рассчитывает возместить за счет поддержки из России.

До этого президент России Владимир Путин сказал, что Белоруссия является надежным кредитором и, несмотря на санкции, обслуживает все кредиты и сокращает внешний долг.