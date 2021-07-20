Тихановская рассказала о своей мечте вернуться в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своей мечте вернуться на родину в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

По ее словам, она ищет безопасные пути возвращения на родину, однако точных сведений о времени и условиях ее приезда пока нет.

Также лидер белорусской оппозиции заявила, что надеется встретиться с президентом США Джо Байденом. С ним она намерена обсудить репрессии белорусского режима в отношении оппозиционных журналистов и активистов, а также вопрос введения новых санкций против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«США как сильная демократия должны заступаться за тех, кто борется за свою свободу», — сказала Тихановская.

Тихановская прибыла в Вашингтон 18 июля и пробудет там до 23 июля. У нее запланировано несколько встреч с членами американского правительства для обсуждения политического кризиса в Белоруссии. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что в графике Байдена на 20 июля пока отсутствует встреча с Тихановской.

В январе Тихановская заявила, что хочет вернуться на родину, однако для этого ей необходима помощь международного общества. С августа 2020 года она проживает в Литве, где местные власти предоставили ей охрану и жилье.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, она получила 10 процентов голосов, а Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии. Против оппозиционерки было заведено два уголовных дела по факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.