Тихановская отчиталась об итогах своего визита в Вашингтон

Американские власти пока не дали четкого ответа насчет введения новых секторальных санкций против официального Минска. Об этом по итогам своего визита в Вашингтон заявила лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская. Ее цитирует ТАСС.

По словам политика, именно новые санкции стали главным предметом переговоров с администрацией США. По итогам оппозиция все же не получила четкого ответа по этому поводу. «Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу», — отчиталась Тихановская.

Она отметила, что пыталась объяснить на встрече важность поддержки несогласных с политикой белорусских властей, несмотря на прекращение массовых акций. При этом экс-кандидат подчеркнула, что на подобных переговорах «сложно получить какие-либо обещания».

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер. В белорусском МИД визит бывшего кандидата в президенты назвали туристической поездкой.