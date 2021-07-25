Мир
 
Последние новости
Ученые рассказали об опасном последствии COVID-19 у детей
Тренер «Фиорентины» оценил перспективы Кокорина
В США умер известный комик Джеки Мейсон
В США заговорили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19
На авиасалоне МАКС подписали контрактов на миллиарды рублей
Курс биткоина резко превысил 34 тысячи долларов
Иммунолог оценил вероятность появления «лямбда»-штамма COVID-19 в России
Раскрыто сравнимое с инсультом влияние коронавируса на интеллект человека
Назван новый тип умирающих от коронавируса пациентов
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти США задумались о новых санкциях против Белоруссии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Минска. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвященных визиту бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в США.

Новые ограничения будут направлены на дальнейшую изоляцию белорусского лидера Александра Лукашенко. Власти США задумались об усилении санкционного давления на Белоруссию после переговоров с Тихановской и подчеркнули, что причиной для этого стало в том числе жесткое подавление протестов в стране в 2020 году.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал визит Тихановской в США туристической поездкой. По словам дипломата, американское правительство повело себя лицемерно, поддерживая демократические устремления белорусского общества на фоне введенных санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Белоруссия пообещала продавать сельхозпродукцию в Россию при усилении санкций ЕС
Захарова указала на ущерб от санкций против Белоруссии для Евросоюза
США заявили о дополнительных санкциях против Белоруссии