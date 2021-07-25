Власти США задумались о новых санкциях против Белоруссии

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Минска. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников мероприятий, посвященных визиту бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в США.

Новые ограничения будут направлены на дальнейшую изоляцию белорусского лидера Александра Лукашенко. Власти США задумались об усилении санкционного давления на Белоруссию после переговоров с Тихановской и подчеркнули, что причиной для этого стало в том числе жесткое подавление протестов в стране в 2020 году.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, главой комитета Сената США и послом США в Белоруссии Джули Фишер.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз назвал визит Тихановской в США туристической поездкой. По словам дипломата, американское правительство повело себя лицемерно, поддерживая демократические устремления белорусского общества на фоне введенных санкций.