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Белоруссия пообещала продавать сельхозпродукцию в Россию при усилении санкций ЕС

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Фото: Pixabay

Белоруссия будет продавать сельскохозяйственную продукцию с Россию, если усилятся санкции Евросоюза (ЕС), об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь-1» министр сельского хозяйства и продовольствия страны Иван Крупко, его слова приводит ТАСС.

Он пообещал, что Минск переориентирует поставки агропромышленного комплекса с европейских рынков на другие, прежде всего российский и китайский в случае продолжения давления Запада. Глава ведомства подчеркнул, что его страна «выдерживает в любых ситуациях, или это пандемия, или политическая турбулентность».

«В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и закроются рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки. Основной партнер у нас РФ, и сейчас уклон делается на КНР», — отметил Крупко. По его словам, 84 процента всех производимых продуктов питания уходит в страны СНГ, из них 73 процента в Россию, 16 — в третьи страны. Доля экспортной продукции в Китай выросла на 50 процентов за пять месяцев 2021 года.

Министр отметил, что в Европу продают товаров на сумму 385 миллионов долларов в год, на Украину — на 195 миллионов, что сопоставимо с объемами поставок в КНР. Он заключил, что Белоруссия намерена наращивать экспорт, к этому есть существенные предпосылки.

Ранее советник президента США по Нацбезопасности Джейк Салливан пообещал бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Минска, чтобы привлечь власти республики к ответственности. «США вместе с партнерами и союзниками продолжат привлекать режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций», — говорится в пресс-релизе по итогам их встречи.

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