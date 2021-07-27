КГБ Белоруссии уличили в операции по захвату оппозиционеров за рубежом

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии проводит масштабную операцию по захвату находящихся за рубежом наиболее влиятельных сторонников оппозиции, в том числе среди экспертов и лидеров протестного движения. С такими обвинениями на своем канале в YouTube выступил представитель объединяющей бывших силовиков инициативы BYPOL Игорь Макар.

По его словам, операция под названием «Трест» проходит сразу в нескольких странах, где проживают беглые оппозиционеры. В ее проведении представитель инициативы уличил и белорусских дипломатов, а также рядовых сотрудников посольств и консульств. «Цель — задержать и любым способом доставить в Беларусь активных участников оппозиционного движения», — сказал Макар.

Он утверждает, что главными объектами для спецслужб сейчас являются бывший министр культуры и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко и политолог Дмитрий Болкунец. В своих рассуждениях экс-силовик сослался на источники BYPOL, однако прямых доказательств своим словам не представил.

В начале июля КГБ Белоруссии сообщил о начале широкомасштабной операции по зачистке «радикально настроенных лиц». Ее основной целью стали администраторы протестных Telegram-каналов или «деструктивных чатов». В это же время в стране были арестованы десятки журналистов и правозащитников, часть из них стали фигурантами уголовных дел.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.