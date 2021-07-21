Белоруса арестовали на поминках матери за прослушивание песен Цоя

Белорусские силовики задержали в Минске 58-летнего таксиста во время поминок его погибшей матери за прослушивание в машине «протестных» песен Виктора Цоя за два месяца до этого. Сообщение об этом появилось на сайте правозащитного центра «Весна».
По данным центра, инцидент произошел еще 26 июня, когда мужчина и его семья собрались в своем доме на 40 дней со дня кончины родственницы. Вскоре белорусу поступил звонок, что его припаркованный под окнами рабочий автомобиль был поцарапан неизвестными, и милиция просит владельца спуститься вниз для составления протокола. После того как мужчина спустился на улицу, его задержали и заключили в СИЗО на несколько дней.
Оказалось, что поводом для задержания стала песня «Перемен» Цоя, которая, по словам силовиков, звучала из открытого окна машины белоруса в начале мая. На суде минчанину вменили статью о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий и отправили на 15 суток в изолятор.
«Камера маленькая, и из-за жары дышать было нечем. Пришлось подойти к небольшой трещине в двери и дышать через нее. При этом нас все это время не кормили. Сотрудники говорили исключительно матом», — рассказал мужчина о своем аресте.
Ранее в Белоруссии приговорили к семи суткам ареста предпринимателя, который заснял происшествие с детскими батутами в парке аттракционов. Суд счел, что в его видеоролике содержится информация, которая попадает под закон об экстремистской деятельности. На кадрах было запечатлено, как незакрепленные к земле надувные конструкции уносит сильный ветер.
В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.