Белорусского подростка отправили в тюрьму за насилие над охранником в СИЗО

Суд Центрального района Гомеля приговорил 17-летнего подростка Никиту Золотарева к полутора годам лишения свободы за насилие и угрозы его применения в адрес охранника в СИЗО. Об этом пишет местный портал «Сильные новости».

Ранее юношу уже приговаривали к лишению свободы по делу о подготовке к массовым беспорядкам. Он получил пять лет тюремного заключения. До этапирования в колонию он оставался в СИЗО, где, как утверждал, регулярно сталкивался с насилием, провокациями и невыдачей для жизненно важных для него лекарств. «Все это из-за того, что я осужден по политическим статьям», — сказал Золотарев.

На суде подросток признал свою вину и извинился перед потерпевшим, но отметил, что «это было не насилие, а сопротивление», а угрозы были высказаны в эмоциональном порыве. Он также попросил суд не выносить слишком строгое наказание и не отправлять его в колонию.

В итоге суд признал Золоторева виновным. Он проведет в колонии четыре года и шесть месяцев с учетом ранее вынесенного наказания и срока, уже отбытого в СИЗО, а также заплатит потерпевшему в общей сложности 1000 белорусских рублей (более 287 тысяч рублей).

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13 июля президент Александр Лукашенко посетовал, что индивидуальный террор со стороны несогласных с ним белорусом продолжается. Политик пообещал «всех их вычислить» и наказать «в серьезной форме».