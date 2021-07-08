В Белоруссии пропал главный редактор оппозиционного портала «Наша Нiва»

Сотрудники оппозиционного белорусского портала «Наша Нiва» заявили о том, что главный редактор издания Егор Мартинович не выходит на связь. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению журналистов, Мартинович и еще несколько сотрудников издания пропали и не отвечают на звонки.

Ранее в Министерстве информации Белоруссии объявили об ограничении доступа к интернет-ресурсу «Наша Нiва» по указанию Генеральной прокуратуры.

19 мая белорусские правоохранители пришли домой к Мартиновичу. Его квартира была опечатана. Вместе с Мартиновичем силовики также задержали его жену Дарью Гуштин — журналистку издания Tut.by, против руководства которого возбудили уголовное дело.

Платформа Tut.by и газета «Наша Нiва» активно освещали события во время и после протестов в Белоруссии в августе 2020 года. За публикацию материалов и видеозаписей с мест событий сотрудники этих оппозиционных СМИ регулярно подвергались преследованиям со стороны белорусских правоохранительных органов. 18 мая Tut.by был заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры, 15 сотрудников издания были задержаны по делу о неуплате налогов.

С прошлого года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против независимой прессы и отдельных журналистов. В начале протестов они подвергались задержаниям и избиениям. Многие сотрудники СМИ были отправлены в СИЗО, несколько человек получили реальные сроки за свою деятельность.