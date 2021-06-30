Лукашенко подписал указ о мерах против «вредной» информации в СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому Межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере может принимать меры против СМИ за распространение «вредной» информации. Об этом в среду, 30 июня, сообщает «Sputnik Беларусь».

Теперь комиссия вправе принимать решения «о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

Комиссия была сформирована в 2017 году при Совете Безопасности.

Ранее крупнейшее в Белоруссии по охвату пользователей издание Tut.by стерло из своих соцсетей и сайта все публикации после 1 января 2020 года из-за угрозы репрессий и признания его экстремистским. По словам журналистов, на такой шаг им пришлось пойти ради безопасности читателей и сотрудников: если власти решат, что посты издания носили экстремистский характер, против поделившихся записями могут быть возбуждены уголовные дела.

18 мая Tut.by был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. 15 его сотрудников были задержаны по делу о неуплате налогов. Вся документация и серверы редакции изъяты. Офис опечатан.