Крупнейшее белорусское СМИ стерло все посты в соцсетях из-за угрозы репрессий

Крупнейшее в Белоруссии по охвату пользователей издание Tut.by стерло из своих соцсетей и сайта все публикации после 1 января 2020 года из-за угрозы репрессий и признания его экстремистским. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале портала.

По словам журналистов, на такой шаг им пришлось пойти ради безопасности читателей и сотрудников. В случае если власти заключат, что посты издания носили экстремистский характер, против поделившихся записями могут быть возбуждены уголовные дела. «Доступ все еще у нашей команды. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было», — говорится в сообщении.

СМИ также пообещало отказаться от значка верификации своего канала в Telegram, чтобы в случае признания вне закона его можно было бы быстро переименовать. «Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее», — пояснили в редакции.

Tut.by является одним из крупнейших медиаресурсов Белоруссии. Он появился в 2000 году, а к 2019 году его охват составлял более 60 процентов всех белорусских интернет-пользователей. Внимание силовиков он привлек после президентских выборов 2020 года: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста, охватившие страну из-за предполагаемых фальсификаций в ходе голосования.

В ноябре прошлого года КГБ Белоруссии арестовал одну из журналисток портала Екатерину Борисевич. Она опубликовала заметку о том, что в крови убитого во дворе своего дома белорусского протестующего Романа Бондаренко не было следов алкоголя, как утверждали власти. Ее приговорили к тюремному сроку.

В январе портал по иску министерства информации был лишен регистрации, оспорить это решение не удалось. 18 мая в редакцию и региональные корпункты Tut.by пришли силовики. Часть его журналистов и редакторов перестали выходить на связь. Домен портала оказался заблокирован. Позже МВД республики потребовало через суд признать издание экстремистским. Правоохранители пояснили, что в соцсетях были обнаружены «затрагивающие интересы Республики Беларусь» материалы.