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Заснявшего происшествие с детскими батутами белоруса посадили за экстремизм

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Кадр: REFORM BY / YouTube
Гражданина Белоруссии посадили в тюрьму за видео с раскиданными ветром детскими батутами

В Белоруссии предпринимателя, заснявшего на видео раскиданные ветром надувные батуты, посадили за экстремизм. Об этом сообщается в Telegram-канале Readovka.

Сделанная 42-летним мужчиной видеозапись происшествия с детскими аттракционами была опубликована в признанном экстремистским в Белоруссии Telegram-канале «МотолькоПомоги».

Суд на основании статьи «О распространении информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности» Кодекса об административных правонарушениях Белоруссии приговорил предпринимателя к семи суткам ареста. До судебного заседания он провел несколько дней в районном отделении милиции.

11 июля трое взрослых и два ребенка пострадали на празднике ГАИ в Белоруссии. Сильный ветер поднял в небо несколько надувных батутов в агрогородке Александрия Могилевской области. ЧП произошло из-за неправильной установки аттракционов. Пострадавших детей пришлось вырезать из перекрученных горок. Организаторы ярмарки пока не были привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что публично оскорбивший президента Белоруссии Александра Лукашенко нетрезвый гражданин получил три месяца ареста. Нарушителю были выдвинуты обвинения по статье 368 Уголовного кодекса Белоруссии о публичном оскорблении главы государства. Прокуратура Брестского района поддержала позицию обвинения по уголовному делу.

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