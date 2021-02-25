Бывший СССР
 
Последние новости
Российский вирусолог предрек окончание пандемии коронавируса в 2022 году
У российского чиновника во время обыска нашли запрещенную книгу Гитлера
Белоруссия пожаловалась на массированное внешнее давление
Россиянин убил знакомого и поселился в его квартире
Звезда реалити-шоу рассказала о смертельных угрозах от зрителей
Российский хоккеист Капризов установил очередной рекорд клуба НХЛ
В московском метро появится новая система слежки
Россиянин пообедал в «блатной» столовой Сочи и поделился впечатлениями
В России стало меньше дезертиров
ДТП с ракетной установкой и четырьмя машинами под Москвой попало на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Белоруссии назвали число возбужденных уголовных дел об экстремизме

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Малолетка / AP

Власти Белоруссии назвали число уголовных дел экстремистской направленности, возбужденных с лета 2020 года. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Следственный комитет расследует более 2,3 тысячи уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы вынесли, — весь правоохранительный блок, в том числе СК, настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», — заявил глава ведомства Иван Носкевич.

Ранее Носкевич сообщил, что Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского — первого протестующего, погибшего после начала массовых акций.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестой месяц.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СК сообщил, сколько расследует уголовных дел экстремистской направленности
В Белоруссии отказались возбуждать дело о смерти первого погибшего протестующего
В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за убийства протестующего
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0729 декабря 2020

Хронический протест

Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?
10:4422 февраля

Украинку уволили с почты за разговоры на русском языке

18:5021 февраля

Тихановская посчитала насмешкой санкции ЕС против Белоруссии

18:2321 февраля

На Украине объяснили разрешение самолетам НАТО летать над Крымом

Бывший СССР00:0225 декабря 2020

«Они считают, что Москва предала их»

Как война за Карабах изменила отношения Армении и России
17:4921 февраля

Украине предсказали засуху и снижение урожайности

17:2021 февраля

Иран не назвал Украине имена причастных к крушению Boeing

16:2021 февраля

Стало известно о наихудшем сценарии для Украины

Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
15:4621 февраля

Украина возмутилась репрессиями против журналистов в Белоруссии

11:1121 февраля

Украинские военные обстреляли два поселка в Донбассе

10:1821 февраля

Тихановская рассказала о потерявшей улицы оппозиции

Россия
Режим ЧС ввели в шести районах Челябинской области из-за метели
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
В Госдуме ответили на критику Пашиняна в адрес «Искандеров»
В московской квартире нашли тело актера
«Я помню, как мы расходимся с Димой и он плачет»
Они искали друг друга по всей России: истории братьев и сестер, которых разлучили в раннем детстве
На российской трассе столкнулись 39 автомобилей
Защитная реакция
Что необходимо знать об иммунитете
Все материалы
Мир
Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум
В Пентагоне назвали Россию угрозой существования США и Европы
Шеф Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией»
Показана эффективность вакцины Pfizer при массовом применении
Все материалы
Бывший СССР
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
Хорошо посидели
Лукашенко выпал шанс преодолеть кризис в Белоруссии. Почему президент им не воспользовался?
«Должны быть нормальные, человеческие отношения»
Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме
«Народ просто задолбался»
Латвия не справляется с коронавирусом и недовольными гражданами. Почему она винит в этом Россию?
Все материалы
Экономика
Названы отказавшиеся участвовать в «Северном потоке-2» компании
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
В России сменился богатейший человек страны
Bloomberg признал ошибку в споре с «Роснефтью»
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Столетняя европейская авиакомпания уволит всех сотрудников
Нетрадиционные ценности
Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян?
Все материалы
Силовые структуры
Бывшего главу Марий Эл приговорили к 13 годам колонии за взятки
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»
В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
Правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода в Москве
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Российскую школьницу изнасиловал пришедший под предлогом утечки газа преступник
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Сотрудников колонии Ярославля уволили после видео смертельного избиения зэка
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Соседские разборки
Дерби «Ливерпуля» с «Эвертоном» и испытание «Арсеналом» для «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Юрий ВласовЖелезный человек
Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Эшли Вагнер«Я марсианка в мире фигурного катания»
Бунтарство, обнаженные фото и толпы фанатов. Как американка стала самой скандальной фигуристкой века
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Модель попросила президента США отписаться от ее аккаунта и выругалась
«Устроил глобальную чистку»
 
Бузова описала свою реакцию на закрытие «Дома-2» фразой «сильные тоже плачут»
Дерзость и молодость
Как российские стартапы выросли в эпоху пандемии?
Познера заподозрили в оскорблении чувств верующих из-за критики православия
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
На картах Google в Чернобыле обнаружили скелеты
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Поехавшая на Занзибар россиянка рассказала о реальных ценах на курорте
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
Пара поженилась в полете на высоте 12 тысяч метров и поразила 150 попутчиков
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
Россия возобновит чартерные рейсы в Египет
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Стало известно о надвигающемся на Сочи ажиотажном наплыве отдыхающих
Все материалы
Из жизни
Зоопсихолог раскрыл причину тяги кошек к коробкам
Бывший работник «Макдоналдс» рассказал о «секретном меню»
Названа неожиданная опасность супов-пюре для одной категории людей
Девушка узнала тайну о своих настоящих родителях и старшей сестре в 16 лет
Все материалы
Представлен Land Rover Defender с двигателем V8
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
Новый Lexus NX полностью рассекретили до премьеры
Роберт Макнамара: великий автомобильный менеджер, о котором вы могли не знать
Самый необычный президент концерна Ford — лишь одна страница его биографии
Ford посвятил новую версию Explorer крупнейшему техасскому ранчо
Новый Mercedes C-Class: главное, что нужно знать
Гибридные двигатели, полноуправляемое шасси и салон, как у S-Класса
Раскрыты характеристики обновленного Mitsubishi Pajero Sport для России
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы