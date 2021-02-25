Власти Белоруссии назвали число возбужденных уголовных дел об экстремизме

Власти Белоруссии назвали число уголовных дел экстремистской направленности, возбужденных с лета 2020 года. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Следственный комитет расследует более 2,3 тысячи уголовных дел экстремистской направленности. Главный вывод, который мы вынесли, — весь правоохранительный блок, в том числе СК, настроены на сохранение независимости и суверенитета государства, законности и правопорядка в стране», — заявил глава ведомства Иван Носкевич.

Ранее Носкевич сообщил, что Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского — первого протестующего, погибшего после начала массовых акций.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестой месяц.