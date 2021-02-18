В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за убийства протестующего

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту убийства протестующего Романа Бондаренко в одном из минских дворов в ноябре 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. При этом государственное обвинение настаивает, что причастность силовиков к избиению молодого человека не установлена. Напавшим на Бондаренко может грозить до десяти лет тюрьмы. Подозреваемых в деле пока нет.

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31-летний Бондаренко 12 ноября умер в больнице, куда был госпитализирован с многочисленными травмами из Центрального РУВД. Очевидцы рассказали, что накануне к ним во двор приехали неизвестные в масках и начали снимать протестную символику. Бондаренко вышел спросить, что происходит, после чего его повалили на асфальт и начали избивать. Он умер через несколько дней.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.