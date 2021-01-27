Опубликованы новые подробности задержания погибшего белорусского протестующего

Белорусское объединение бывших силовиков BYPOL, поддерживающее протестующих, опубликовало новые подробности резонансного задержания активиста Романа Бондаренко в Минске, погибшего от тяжелых травм. Материалы расследования инициативной группы есть в распоряжении «Ленты.ру».

В распоряжении BYPOL оказались записи телефонных переговоров между службой скорой помощи и Центральным РУВД Минска, куда привезли Бондаренко после задержания 11 ноября 2020 года, а также свидетельства очевидцев, наблюдавших за содержанием активиста в отделении.

Согласно рассказам очевидцев, при поступлении в РУВД Бондаренко уже не двигался самостоятельно и не разговаривал, он только «дергался», хотя при задержании еще находился в сознании. Его поместили в камеру. За час до полуночи из милиции поступил звонок в скорую с просьбой «мужчинку осмотреть, в алкогольном сильном [опьянении]».

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После этого сотрудники РУВД попытались привести мужчину в чувство, чтобы установить его личность, для этого они били его по щекам и тормошили. Как указывает источник BYPOL, только в этот момент милиционеры обнаружили, что характерный запах алкоголя отсутствует, а Бондаренко находится без сознания и ни на что не реагирует.

Через несколько минут после первого звонка они дважды позвонили в скорую и сообщили, что мужчина потерял сознание, запросили экстренную медицинскую помощь. Последний звонок из РУВД был зафиксирован в 23:08. В больницу службы скорой помощи Бондаренко доставили только к полуночи и оценили его состояние как крайне тяжелое. Согласно заключению о смерти активиста, он скончался от черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью. На его теле также обнаружили множество гематом. Алкоголя в его крови не нашли.

О смерти Романа Бондаренко стало известно 12 ноября. Мужчину задержали накануне вечером во дворе жилого комплекса, получившего известность как «двор перемен» из-за активной протестной деятельности жильцов. Задержанию предшествовала драка с участием неизвестных мужчин, которые попытались уничтожить арт-объект в цветах протестного бело-красно-белого флага. В драке Бондаренко сильно толкнули и он ударился головой, после чего его, по рассказам соседей, «профессионально задержали».

Белорусские следственные органы настаивали, что активист получил травмы в драке и был пьян.