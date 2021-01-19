Эксперты проверили запись разговора в белорусском КГБ об убийстве Шеремета

Корреспонденты телеканала «Настоящее время» получили подтверждение подлинности голоса в аудиозаписи, на которой, предположительно, бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев обсуждает подготовку убийства журналиста Павла Шеремета.

Материал проверили эксперты Санкт-Петербургского АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов». Они утверждают, что голос Зайцева из различных видеоматериалов в сети совпадает с голосом мужчины, который планировал убийство.

«Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют», — говорится в заключении специалистов. Реакции со стороны белорусских и украинских властей на публикацию канала пока не последовало.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник КГБ Белоруссии Игорь Макар заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве журналиста Офису генерального прокурора Украины. Он подтвердил, что в декабре 2020 года передал украинской стороне запись, на которой зафиксирован разговор бывшего председателя КГБ Белоруссии Вадима Зайцева об убийстве Шеремета.

Позже сообщалось, что Макар имеет сведения о запланированном «физическом устранении» российского политолога Андрея Суздальцева. «Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде. Я очень надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация», — сказал он.

Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016-м, когда его автомобиль взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.