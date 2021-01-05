Бывший сотрудник КГБ Белоруссии согласился дать показания по делу Шеремета

Бывший сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Игорь Макар заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Офису генерального прокурора Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он подтвердил, что еще в декабре 2020 года передал украинской стороне аудиозапись, на которой, как утверждается, зафиксирован разговор с участием бывшего председателя КГБ Белоруссии Вадима Зайцева, о планируемом убийстве журналиста.

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«Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное — чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Белоруссии (...). Официального допроса не было, но сегодня со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество», — сказал Макар.

Он заявил о готовности прилететь в Киев для дачи показаний. Вместе с тем Макар добавил, что по делу также готов свидетельствовать еще один бывший сотрудник КГБ. Имя его не называется.

Ранее Национальная полиция Украины сообщила на своей странице в Facebook, что в декабре с помощью разведки получила информацию, представляющую интерес в рамках расследования гибели Шеремета. Она частично опубликована в сети. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают убийство журналиста путем отравления или взрыва. Полиция получила разрешение провести следственные действия в одной из стран Европейского союза.

4 января в сети появилась запись 2012 года, на которой предположительно тогдашний глава КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа» убийство Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко. «Вот по Шеремету нужно работать, который *** (надоел — прим. «Ленты.ру»). Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — говорил Зайцев.

Шеремет погиб в Киеве в 2016 году, когда его машину взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.