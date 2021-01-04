Появилась запись обсуждения в белорусском КГБ убийства Павла Шеремета

В сети появилась запись, на которой, как утверждается, бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» убийство журналиста Павла Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко. 24-минутную запись опубликовало издание EUobserver.
Как сказано в описании, запись сделана в апреле 2012 года, ее передал в Брюссель бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар. На записи «КГБшники» обсуждают способы ликвидации людей, которые «кукарекают» в Германии. Упоминаются Олег Алкаев, Владимир Бородач и Вячеслав Дудкин.
Зайцев заявляет, что «президент ждет этих четких мероприятий», нужно «спровоцировать естественный подрыв, пожар, убийство».
«Вот по Шеремету нужно работать, который *** (надоел — прим. «Ленты.ру»). Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — также говорит на записи председатель КГБ.
Как сообщает «Еврорадио», «пленку» проанализировал эксперт Национального центра медиакриминалистики США и не нашел явных следов аудиоманипуляций.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос бывшего главы МВД Белоруссии Юрия Караева, приказывает посадить в тюрьму известного блогера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Шеремет погиб в Киеве в 2016 году в результате подрыва его автомобиля. В конце 2019-го на Украине задержали участников войны в Донбассе, которых обвинили в организации преступления. По версии следствия, они хотели дестабилизировать обстановку в стране.