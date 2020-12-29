Появилась запись с предполагаемым приказом посадить мужа Тихановской

В сети появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос бывшего главы МВД Белоруссии Юрия Караева, приказывает посадить в тюрьму известного блогера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Материалы опубликовал проект BYPOL.

Фамилия Тихановского на записи не звучит. Но, как утверждают авторы проекта, речь идет о нем. В разговоре его называют «быдлоганом» и тварью, который пытался «раскачать» страну.

В России Тихановский видел вещи гораздо хуже, говорит якобы тогдашний белорусский министр, но там «рот свой поганый не открывал».

«А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире и начал: "Мусора!", "Мы раскачаем эту власть!" — видя, что ему нет противодействия. Хорошо, что его хлопнули», — отмечается в записи.

Голос, похожий на голос Караева также говорит, что Тихановский «опаснее всех этих Бабариков» (имеется в виду арестованный экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. — прим. «Ленты.ру»).

«Он разрушитель государства. Нет на него статьи — надо придумать и посадить его надолго. Пусть там сидит. Пусть сдохнет там», — заявил якобы экс-министр.

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Тихановский хотел баллотироваться в президенты Белоруссии, но его инициативную группу не зарегистрировали. Тогда участвовать в выборах решила его жена Светлана. На одном из пикетов по сбору подписей Тихановского задержали и обвинили в насилии в отношении милиционеров. Очевидцы назвали инцидент провокацией. Арестованному блогеру были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и воспрепятствованию работы ЦИК.

Тихановскую зарегистрировали кандидатом. Выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Тихановская набрала 10 процентов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Это вызвало массовые протесты в Белоруссии, которые продолжаются четыре месяца.