Стало известно о кричавшем «Отпусти меня!» Тихановском на встрече с Лукашенко

Белорусский оппозиционный блогер, муж бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, Сергей Тихановский кричал на встрече с президентом республики Александром Лукашенко «Отпусти меня!». Об этом рассказал белорусский политолог, координатор по сбору подписей за экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико Юрий Воскресенский в интервью Tut.by.

На встрече главы государства с оппозиционерами в СИЗО Тихановский «начал кричать на президента», а Лукашенко «начал ему оппонировать». По словам Воскресенского, встреча была на грани срыва.

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Оппозиционер рассказал, что Тихановский хамил несколько часов, пока президент не успокоил его «своей аурой». Блогер обращался к Лукашенко на ты, пытался решить «мелкие вопросы, например, про телевизор». При этом Воскресенский заявил, что Тихановский сидит в одиночке, у него есть телевизор и отличные условия: «никто его не бьет, не пытает». Тихановский якобы лично рассказал ему об этом после встречи с Лукашенко, когда всех участников встречи с президентом отправили париться в баню.

Также Воскресенский в интервью заявил о готовности Лукашенко ограничить в рамках законодательства число президентских сроков.

В начале октября Лукашенко встретился с некоторыми арестованными оппозиционерами, после этого часть из них отпустили из-под стражи.

Сергей Тихановский находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов. Юрий Воскресенский координировал сбор подписей за Бабарико в Первомайском районе Минска. В июне экс-главу Белгазпромбанка арестовали по обвинению в выводе сотен миллионов долларов за рубеж.

Выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые жестко разгонялись. В августе телевидение показало запись допроса Воскресенского, который на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами».