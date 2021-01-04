Украина отреагировала на запись разговора в белорусском КГБ об убийстве Шеремета

Украина отреагировала на появление в сети аудиозаписи, на которой, как утверждается, зафиксирован разговор с участием бывшего председателя КГБ Белоруссии о планируемом убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Страна.ua».

Версия о причастности к преступлению белорусских спецслужб не повлияет на ход уголовного дела в отношении фигурантов, которые уже обвиняются в убийстве журналиста, заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко.

«Эта версия никак не влияет на статус подозреваемых по делу Шеремета, которым предъявлены подозрения в исполнении убийства. Версия касается возможных вариантов того, кто был заказчиком убийства, а не его исполнителем», — пояснил Геращенко.

Материалы по теме Ищите женщину? Убийство Павла Шеремета: целенаправленная охота или роковая случайность «Русские нанимали наших ветеранов» Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета

Национальная полиция Украины сообщила на своей странице в Facebook, что в декабре с помощью разведки получила информацию, представляющую интерес в рамках расследования гибели журналиста. Она частично опубликована в сети. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают убийство Шеремета путем отравления или взрыва. Полиция получила разрешение провести следственные действия в одной из стран Европы.

Ранее в сети появилась запись 2012 года, на которой предположительно тогдашний глава КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с двумя сотрудниками спецподразделения «Альфа» убийство Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко. «Вот по Шеремету нужно работать, который *** (надоел — прим. «Ленты.ру»). Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — говорил Зайцев.

Шеремет погиб в Киеве в 2016 году, когда его машину взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.