КГБ Белоруссии обвинили в планировании убийства политолога ВШЭ

​​Бывший заместитель командира боевой группы Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар обвинил Комитет государственной безопасности (КГБ) в планировании убийства российского политолога, доцента НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрея Суздальцева. Об этом сообщает Euroradio.

«У меня есть доказательства и подтверждения того, что планировалось физическое устранение Андрея Ивановича Суздальцева. Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде. Я очень надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности европейское, и Америка», — сказал Макар.

Материалы по теме Ищите женщину? Убийство Павла Шеремета: целенаправленная охота или роковая случайность «Русские нанимали наших ветеранов» Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета

Суздальцев в свою очередь заявил, что доверяет информации бывшего сотрудника МВД Белоруссии. Он отметил, что у него были хорошие отношения с убитым журналистом Павлом Шереметом, поэтому он не удивляется, что они оба были в списке потенциальных целей белорусских спецслужб.

Ранее 5 января Макар заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины. Он подтвердил, что еще в декабре 2020 года передал украинской стороне запись, на которой, как утверждается, зафиксирован разговор с участием бывшего председателя КГБ Белоруссии Вадима Зайцева, о планируемом убийстве журналиста. «Вот по Шеремету нужно работать, который *** (надоел — прим. «Ленты.ру»). Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу совсем, ни рук, ни ног не соберут», — говорил Зайцев.

Шеремет погиб в Киеве в 2016 году, когда его машину взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.