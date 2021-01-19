Белоруссия запротестовала против действий Украины по делу Шеремета

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что украинская сторона не запрашивала правовую помощь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

Сообщение внешнеполитического ведомства появилось после того, как в интернете была опубликована аудиозапись, на которой якобы обсуждается подготовка к убийству известного журналиста, говорится в сообщении.

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При этом в Минске выразили готовность передать Украине доказательства мошенничества человека, опубликовавшего эту запись.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник (КГБ) Белоруссии Игорь Макар заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве журналиста Офису генерального прокурора Украины. Он подтвердил, что в декабре 2020 года передал украинской стороне запись, на которой якобы зафиксирован разговор бывшего председателя КГБ Белоруссии Вадима Зайцева об убийстве Шеремета.

Позже сообщалось, что Макар имеет сведения о запланированном «физическом устранении» российского политолога Андрея Суздальцева. «Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде. Я очень надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация», — сказал он.

Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016-м, когда его автомобиль взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.