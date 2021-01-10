Бывший белорусский спецназовец рассказал о мстительности Лукашенко

Бывший сотрудник белорусского антитеррористического спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, который передал записи разговора об убийстве журналиста Павла Шеремета, рассказал о мстительности президента Белоруссии Александра Лукашенко. Спецназовец вспомнил, что белорусский лидер был зол на Шеремета. Его слова приводил DW.

«У Лукашенко есть такая черта — мстительность. Он на Шеремета был очень сильно зол», — рассказал собеседник издания.

По словам Макара, Шеремет «владел очень серьезной информацией о том, что касалось политиков, которые пропали без вести в 1999-2000 годах». И, несмотря на то, что последние статьи погибшего журналиста были посвящены не тем событиям, он часто сравнивал белорусские и украинские дороги и писал об участии нацгвардейцев полка «Азов» в ограблении инкассаторов.

Ранее издание EUobserver опубликовало в сети запись разговора об убийстве Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко. Журналисты утверждают, что на запись попали бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев и его обсуждение способов ликвидации людей, которые «кукарекают» в Германии. Помимо Шеремета, на пленках упоминаются Олег Алкаев, Владимир Бородач и Вячеслав Дудкин, а также варианты их ликвидации с подрывом или пожаром.

Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.