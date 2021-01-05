Политолог ВШЭ отреагировал на «планы КГБ Белоруссии» убить его

Российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев отреагировал на «планы Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии» убить его. Об этом во вторник, 5 января, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По его словам, надо писать заявление в следственные органы, если все юридические основания будут достаточно серьезными. Кроме того, это стоит сделать, если «действительно будет какое-то обращение к [Игорю] Макару, который получается вроде как свидетель».

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Политолог добавил, что если Россия начнет открыто реагировать на те заявления, что высказал бывший заместитель командира боевой группы Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии «Алмаз» Игорь Макар, то изменятся отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«У нас сложные отношения с Беларусью, много всего было. Охота на граждан — тоже уже было. Удивляться этому нечего. Но в общем, это будет нерадостное решение публичное со стороны России, в Минске будут недовольны. Они привыкли к некоторой безнаказанности, что хотят, то и вытворяют», — заявил он.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник (КГБ) Белоруссии Игорь Макар заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Офису генерального прокурора Украины. Он подтвердил, что в декабре 2020 года передал украинской стороне запись, на которой якобы зафиксирован разговор бывшего председателя КГБ Белоруссии Вадима Зайцева об убийстве журналиста.

Позже сообщалось, что Макар имеет сведения о запланированном «физическом устранении» Андрея Суздальцева. «Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде. Я очень надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация», — сказал он.

Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016-м, когда его автомобиль взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.