Запись разговора в белорусском КГБ об убийстве Шеремета отправили на экспертизу

Запись разговора об убийстве украинского и белорусского журналиста Павла Шеремета, сделанную предположительно в здании КГБ Белоруссии, отправили на экспертизу. Об этом заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко в эфире радио «Громадьске», передает «Укринформ».

По его словам, исследование будут проводить украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам, поскольку убийство произошло на территории Украины. Им предстоит установить, действительно ли на запись попал голос экс-главы КГБ Вадима Зайцева. «Будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью», — добавил Геращенко.

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В данный момент МВД Украины готовит допрос человека, опубликовавшего записи. Следственные действия пройдут в другой стране. Геращенко добавил, что Украина хотела бы допросить свидетелей с белорусской стороны, но вряд ли это будет возможно.

Запись разговора об убийстве Павла Шеремета и других критиков президента Александра Лукашенко опубликовало издание EUobserver 4 января. Отмечалось, что пленки передал в Брюссель бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар.

Журналисты утверждают, что на запись попал бывший председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев, он обсуждает с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа» способы ликвидации людей, которые «кукарекают» в Германии. Помимо Шеремета, на пленках упоминаются Олег Алкаев, Владимир Бородач и Вячеслав Дудкин. Упоминаются варианты устроить подрыв или пожар.

Шеремет погиб в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.