В Белоруссии отказались возбуждать дело о смерти первого погибшего протестующего

Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского — первого протестующего, погибшего после начала массовых акций. Об этом сообщил председатель СК Иван Носкевич, передает БЕЛТА.

По данным следствия, вечером 10 августа Тарайковский, будучи сильно пьяным, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону.

Своими действиями он провоцировал силовиков, которые не знали его намерений, утверждает Носкевич. Они имели оперативную информацию о возможных терактах и наличии у протестующих оружия или взрывчатки, поэтому воспринимали Тарайковского «как реальную угрозу жизни и здоровью» окружающих.

«Сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход», — сказал Носкевич.

Материалы по теме Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время? Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?

По его словам, протестующий погиб, поскольку «в силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим».

Следователи пришли к выводу, что силовики имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий.

34-летний Тарайковский был индивидуальным предпринимателем и продавал автошторки. Он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вдова утверждает, что он вступился за свою мать, которую избил сосед.

После смерти Тарайковского МВД заявило, что в руках у него взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Однако расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщала, что его мог застрелить спецназ.