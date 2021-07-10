В Белоруссии людей разметало по сторонам из-за взлетевших батутов

Пять человек, двое из которых — дети, пострадали на празднике ГАИ в Белоруссии. Об этом сообщает Пятый канал.

Сильный ветер поднял в небо несколько надувных батутов в агрогородке Александрия Могилевской области. Вероятно, ЧП произошло из-за неправильной установки аттракционов.

Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

30 мая в Барнауле сильные порывы ветра подняли в воздух батут, где находились дети. Ветер оторвал крепления батута и поднял его в воздух. Батут лопнул из-за давления воздуха, и некоторые из находившихся на нем детей упали и получили травмы. В частности, девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Оба ребенка потеряли сознание: одна девочка быстро пришла в себя, а вторая была вся в крови. Очевидцы сообщили, что на батуте прыгали четверо детей. Два пострадавших ребенка попали в больницу в тяжелом состоянии.