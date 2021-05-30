Россия
 
Последние новости
В Крыму заявили об уникальном шансе для «Белавиа»
В Google признались в слежке за пользователями
Нурмагомедов объяснил предложение в 100 миллионов долларов за бой с Мэйуэзером
Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию
В Белоруссии задержан главред Hrodna.life Алексей Шота
В России задумались об обязательной установке алкозамков на авто
В Британии вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных
Минздрав назвал главное условие ухода коронавируса из России
Появилось фото купающегося в Черном море Лукашенко
Новости партнеров
Прослушать новость

Момент инцидента с детьми на лопнувшем батуте попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Опубликовано видео несчастного случая в Барнауле, в результате которого сильные порывы ветра подняли в воздух батут, где находились дети, и отбросили его на трамвайные пути. Ролик, на котором запечатлен момент происшествия, публикует Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел возле торгового центра «Район». Ветер оторвал крепления батута и поднял его в воздух. Батут лопнул из-за давления воздуха, и некоторые из находившихся на нем детей упали и получили травмы. В частности, девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Оба ребенка потеряли сознание: одна девочка быстро пришла в себя, а вторая была вся в крови.

Очевидцы сообщили, что на батуте прыгали четверо детей. Два пострадавших ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один из детей успел слезть до инцидента, а еще одного мальчика в настоящее время не могут найти.

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет России уже начал проверку и сейчас в ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предыстория: В российском городе детей отбросило на трамвайные пути из-за лопнувшего батута
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появились кадры с места инцидента с отбросившим детей на трамвайные пути батутом
В российском селе автомобиль врезался в повозку с лошадью и попал на видео
В Петербурге пара проломила балкон при ссоре, рухнула на землю и попала на видео