Момент инцидента с детьми на лопнувшем батуте попал на видео

Опубликовано видео несчастного случая в Барнауле, в результате которого сильные порывы ветра подняли в воздух батут, где находились дети, и отбросили его на трамвайные пути. Ролик, на котором запечатлен момент происшествия, публикует Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел возле торгового центра «Район». Ветер оторвал крепления батута и поднял его в воздух. Батут лопнул из-за давления воздуха, и некоторые из находившихся на нем детей упали и получили травмы. В частности, девочки перелетели через стоящий рядом забор и покалечились — их отбросило на трамвайные пути. Оба ребенка потеряли сознание: одна девочка быстро пришла в себя, а вторая была вся в крови.

Очевидцы сообщили, что на батуте прыгали четверо детей. Два пострадавших ребенка находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один из детей успел слезть до инцидента, а еще одного мальчика в настоящее время не могут найти.

Как сообщает ТАСС, Следственный комитет России уже начал проверку и сейчас в ведомстве решается вопрос о возбуждении уголовного дела.