В Петербурге пара проломила балкон при ссоре, рухнула на землю и попала на видео

Мужчина и женщина во время ссоры проломили балкон и рухнули на землю. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в центре Санкт-Петербурга. На записи видно, как мужчина с женщиной дерутся на балконе. В один момент россиянка хватает партнера за одежду и задевает перила балкона. Часть ограждения обрушивается, и пара падает вниз.

После падения женщина находилась в сознании и могла шевелить ногой. В итоге пострадавших госпитализировали. Подробности об их состоянии неизвестны.

В декабре 2020 года житель Санкт-Петербурга избил девушку и сбросил ее с балкона пятого этажа во время пьяной ссоры. Потерпевшая осталась жива. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными травмами. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».