Россиянин выкинул пятилетнего сына с балкона

Житель Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына. Об этом сообщает областное управление Следственного комитета.

ЧП произошло в городе Торжок в среду, 17 февраля. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома, и был госпитализирован с травмами.

По данным следствия, отец ребенка был в состоянии наркотического опьянения. Он арестован, СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.

Помимо выяснения всех обстоятельств произошедшего, будут проверены социально-бытовые условия семьи, где живет мальчик, поднят вопрос о постановке ее на соответствующий учет. Кроме того, следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд направил на принудительное лечение россиянина, который убил девятилетнего сына. По одной из версий, это было убийство на религиозной почве. Мальчика били плетками, изгоняя бесов, а рот ребенку заткнули кляпом, что и стало причиной смерти. Позднее Следственный комитет опроверг эти данные, заявив, что убийство произошло на почве личной неприязни со стороны отца ребенка.

26 декабря 2020 года 37-летний житель Уфы убил шестилетнего сына и годовалую дочь после ссоры с женой. Он уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле с детьми. Спустя несколько часов их тела были обнаружены в машине с признаками отравления угарным газом.