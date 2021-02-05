Российский сектант избежал наказания за убийство девятилетнего сына

В Екатеринбурге Иван Казанцев, состоявший в секте «Ученики Христа», избежал наказания за истязание и убийство девятилетнего сына. Об этом сообщает ТАСС.

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28 ноября 2019 года в Чкаловском районе Екатеринбурга полицейские нашли тело девятилетнего мальчика, закопанное в неглубокой могиле на территории лесопарка. По одной из версий, это было убийство на религиозной почве. Мальчика били плетками, изгоняя бесов, а рот ребенку заткнули кляпом — считается, что именно это и стало причиной смерти. Позднее Следственный комитет опроверг эти данные, заявив, что убийство произошло на почве личной неприязни со стороны отца ребенка.

Сектанта обвиняли по части 3 статьи 239 («Участие в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан»), пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 («Истязание»), статьи 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего лица совершенное с особой жестокостью»), пункту «б» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего»), части 1 статьи 325 («Похищение или повреждение документов») УК РФ.

Лидером секты «Ученики Христа» была Земфира Гайнуллина. Она требовала от своих адептов абсолютного подчинения, заставляла их жестоко наказывать детей за малейшие проступки и просила называть себя апостолом. В секту входили несколько семей. Организация периодически меняла место жительства, что помогало ей избегать внимания со стороны правоохранительных органов. Женщину задержали в декабре 2019 года.