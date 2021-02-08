Россиянин часами пытал сына ради информации об измене бывшей жены

В городе Касимове Рязанской области арестован местный житель по подозрению в истязании сына. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Ирина Котова.

По версии следствия, 19 января 13-летний подросток пришел в гости к отцу, который был в разводе с его матерью. 42-летний мужчина выпил и несколько часов пытал сына, желая получить информацию об измене своей бывшей супруги.

Против россиянина возбуждено уголовное дело по пунктам «г» и «д» части 2 статьи 117 («Истязание несовершеннолетнего с применение пытки») УК РФ.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд направил на принудительное лечение россиянина, который убил девятилетнего сына. По одной из версий, это было убийство на религиозной почве. Мальчика били плетками, изгоняя бесов, а рот ребенку заткнули кляпом, что и стало причиной смерти. Позднее Следственный комитет опроверг эти данные, заявив, что убийство произошло на почве личной неприязни со стороны отца ребенка.