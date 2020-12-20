Россиянин сбросил девушку с балкона во время пьяной ссоры

В Санкт-Петербурге россиянин избил и сбросил девушку с балкона пятого этажа во время пьяной ссоры, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 41-летний мужчина находился в комнате, которую он снимал в местном общежитии. У него же гостила 27-летняя горожанка, и вместе они выпивали алкоголь. В какой-то момент возник конфликт на неизвестной почве. Горожанин схватил девушку, сильно избил и после этого сбросил с балкона комнаты на пятом этаже.

Отмечается, что потерпевшая осталась жива. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными травмами на теле.

Мужчину, которого, как оказалось, и ранее привлекали к ответственности, задержали на месте происшествия. Его доставили в ближайший отдел полиции.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ («Покушение на убийство»). Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

17 августа также стало известно, что в поселке Шушары в Санкт-Петербурге мужчина после ссоры сбросил девушку с балкона. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские задержали трех подозреваемых, в том числе мигранта, которому запрещен въезд в Россию.