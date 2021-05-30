Россия
 
Последние новости
Нежеланный в России глава Европарламента захотел новых санкций против Москвы
Россиянам раскрыли причины развития онкологии
Бывший зять Ельцина назвал причину прихода Путина к власти
Ученые научили робота-андроида выражать эмоции
Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
В РПЦ назвали возможное происхождение COVID-19
Собянин объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве 
В СК опровергли смерть получившего пулю в голову от полицейского нарушителя
Россияне объяснили нежелание заводить детей
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском селе автомобиль врезался в повозку с лошадью и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Мечетлинском районе Башкирии автомобиль врезался в повозку с запряженной лошадью. Видеозапись инцидента публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как люди в ярких костюмах едут в повозке и поют песни под музыку. Затем у поворота с главной дороги на проселочную в них на скорости врезалась следующая сзади иномарка.

Очевидцы зафиксировали, как от удара деревянная повозка развалилась, а лошадь подбросило на капот автомобиля.

Как отметили в МВД по Республике Башкортостан, травмы получили пять человек. Лошадь, также пострадавшую в ДТП, усыпили. Проводится проверка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Столкновение пассажирского автобуса со столбом в Петербурге попало на видео
Российской школьнице с ДЦП пришлось ездить в школу на лошадях из-за бездорожья
Россиянин на автомобиле на полной скорости снес телегу с людьми и попал на видео