В российском селе автомобиль врезался в повозку с лошадью и попал на видео

В Мечетлинском районе Башкирии автомобиль врезался в повозку с запряженной лошадью. Видеозапись инцидента публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как люди в ярких костюмах едут в повозке и поют песни под музыку. Затем у поворота с главной дороги на проселочную в них на скорости врезалась следующая сзади иномарка.

Очевидцы зафиксировали, как от удара деревянная повозка развалилась, а лошадь подбросило на капот автомобиля.

Как отметили в МВД по Республике Башкортостан, травмы получили пять человек. Лошадь, также пострадавшую в ДТП, усыпили. Проводится проверка.