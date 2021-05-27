Столкновение пассажирского автобуса со столбом в Петербурге попало на видео

Момент столкновения пассажирского автобуса со столбом в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали пять человек, а автобус повис в воздухе, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как автобус сбивает пешехода и буквально забирается на мачту освещения. По данным ТАСС, в результате ДТП пострадали водитель автобуса, кондуктор и трое пассажиров. О пострадавшем пешеходе официально не сообщается.

Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб и медики.