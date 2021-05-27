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В Петербурге автобус «забрался» на столб

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Фото: телеграм-канал «Говорит Москва»

В Санкт-Петербурге автобус «забрался» на столб, по предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина. Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб и медики. По информации издания, водитель автобуса находится в тяжелом состоянии, специалисты пытаются достать его из кабины.

Переднюю часть транспортного средства смяло от столкновения.

Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с одним из самых старых российских байкеров, 83-летним Валерием Ивашкиным, известным под прозвищем Дед. На кадрах происшествия видно, как байкер на своем мотоцикле «Ява» едет по трассе, совершает обгон автомобилей. Затем одна из машин из левого ряда пытается перестроиться в средний, но не замечает байкера, и происходит столкновение.

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