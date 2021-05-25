Смертельное ДТП под Москвой с известным 83-летним байкером попало на видео

В Москве произошло смертельное ДТП с одним из самых старых российских байкеров 83-летним Валерием Ивашкиным, известным под прозвищем «Дед». Авария попала видео, кадры опубликовало сообщество «МотоМосква.ДТП» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как байкер на своем мотоцикле «Ява» едет по трассе, совершает обгон автомобилей. Затем одна из машин из левого ряда пытается перестроиться в средний, но не замечает байкера, и происходит столкновение. От сильного удара Ивашкин отлетает в сторону. По информации сообщества, мотоциклист погиб.

В сообществе «ВКонтакте» «Мытищи. Центр вселенной» появился пост, посвященный байкеру. В нем говорится, что Ивашкин управлял своей красной «Явой» последние 40 лет, а впервые на мотоцикл сел в 13 лет. «Это было последним путешествием старого байкера, которого знали все Мытищи», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что пожилого мотоциклиста в английском городе Шеффилд убила влетевшая в шлем птица.