Байкер погиб на МКАДе после гонки с полицейскими

Hue / Telegram

Байкер на юге Москвы устроил гонки с полицией и разбился насмерть. Видео происшествия появилось в Telegram-канале Hue.

Инцидент произошел в ночь на 14 декабря. Мотоциклиста заметили на пересечении Коломенского проезда и Каширского шоссе. Требование остановиться он проигнорировал и попытался скрыться от полицейских.

Экипаж ДПС начал погоню за байкером, позже к ним присоединились еще три патрульные машины. На МКАД нарушителя попытались окружить, но тот протаранил полицейских и вырвался. На 11-м километре кольцевой дороги мотогонщик не справился с управлением, врезался в попутный автомобиль и погиб.

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