Отлетевшая от грузовика покрышка сбила байкера

liveleak.com

В сети появилось видео, на котором запечатлено ДТП с участием мотоциклиста. Ролик был опубликован на портале LiveLeak.

По данным разместившего ролик пользователя, инцидент произошел в Таиланде. Когда была сделана запись, не уточняется.

На кадрах видно, как по шоссе едет грузовик. Внезапно у него отлетает одно из колес. Покрышка перелетает через полосу безопасности и попадает прямо в мотоциклиста, который в это время едет в противоположном направлении. От удара байкер падает с мотоцикла и остается лежать на проезжей части. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В сентябре в сети было опубликовано видео, на котором грузовой фургон на огромной скорости сбивает группу людей, которые оказывали помощь пострадавшему ранее в ДТП мотоциклисту. Инцидент произошел в городке Сан-Жозе-дус-Кампус (штат Сан-Паулу, Бразилия). В результате четыре человека погибли, водитель грузовика скрылся с места происшествия.