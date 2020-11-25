Мотоциклист едва не погиб и невозмутимо поехал дальше

Мотоциклист в Сингапуре едва не погиб и невозмутимо поехал дальше после того, как прямо перед ним минивэн вылетел на встречную полосу. Об этом сообщает издание Asia One.

Утром в воскресенье, 22 ноября, на странице Facebook Roads.SG было опубликовано видео, на котором видно, как мотоциклист едет по участку плотины Ишунь. Неожиданно водитель двигавшегося в противоположном направлении минивэна потерял управление, врезался в разделительный барьер и выехал на встречную полосу, едва не задев мотоциклиста.

Байкер чудом избежал удара минивэна и обломков разделительного заграждения, которые летели прямо на него. Кадры ДТП попали на запись видеорегистратора, установленного в ехавшем впереди автомобиле.

Едва не погибнув, мотоциклист спокойно продолжил поездку, как будто ничего не произошло.

Ранее сообщалось, что молниеносная реакция жительницы китайского города Шэнчжоу, провинция Чжэцзян, спасла подругу от потерявшего управление внедорожника. На записи с камеры наблюдения видно, как водитель на высокой скорости протаранил здание отеля.