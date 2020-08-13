Молниеносная реакция полицейского спасла мужчину от гибели под колесами поезда

В американском штате Калифорния полицейский Эрика Урреа (Erica Urrea) спасла мужчину в инвалидном кресле от гибели под колесами поезда. Видео, снятое на нагрудную камеру женщины-офицера, опубликовала местная газета The Sacramento Bee.

Инцидент произошел в среду, 12 августа, в 8:45 утра по местному времени. Урреа патрулировала на машине и увидела, что на железнодорожных путях застрял мужчина в инвалидном кресле. К нему на полной скорости приближался поезд.

На запись попала молниеносная реакция офицера Урреа: она выбежала из автомобиля, схватила инвалида под руку и вытянула его из коляски, зацепившейся колесом за рельсы. Пара упала на землю возле путей, а через несколько секунд по рельсам промчался поезд, сбив инвалидное кресло.

При падении мужчина повредил ногу. Пострадавшего отвезли на лечение в больницу, его состояние здоровья стабильно.

Ранее сообщалось, что в Индии полицейскому удалось в последний момент вытащить 45-летнего Ямунаппу, провалившегося в зазор между движущимся поездом и платформой. Мужчина упал, когда пытался запрыгнуть в вагон.