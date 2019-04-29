Полицейский в последний момент спас слепую от гибели под колесами

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В испанском городе Гранада полицейский увел слепую женщину с трамвайных путей и спас ее от приближающегося транспорта. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, что женщина сбилась с пути и растерялась. Полицейский, ехавший мимо на патрульной машине, заметил, что она безуспешно пытается нащупать тростью платформу, и бросился на помощь.

Он добежал до нее, когда до приближающегося трамвая оставались считаные метры. Подхватив слепую под руку, он успел увести ее с рельсов. В инциденте никто не пострадал.

В 2018 году сообщалось, что в американском городе Перт-Эмбой, штат Нью-Джерси, сотрудник полиции спас человека, который лежал на рельсах перед приближающимся поездом.

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